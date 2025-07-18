³ÊÆ®²È¡¦Ä«ÁÒÌ¤Íè¤Î¥®¥¿¡¼¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ëÈþ¿Í¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¥×¥í¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤ËÀÑ¶Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÄ«ÁÒÌ¤Íè¤Î¥®¥¿¡¼¹Ö»Õ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¿åÃå»Ñ¾ï²Æ¤Î³Ú±à¡¦¥Õ¥£¥¸¡¼¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿°µÅÝÅª¤ÊÆùÂÎÈþ¤ò»ý¤Ä¿åÃå»Ñ¤ÎÈþÃËÈþ½÷¤¬¡¢2¤Ä¤ÎÅç¡ØIsland Blue¡Ù¤È¡ØIsland Pink¡Ù¤òÉñÂæ¤ËÅç´Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤êËèÆü¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡ÊÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡Ë¡É¤·¤ÆÎø°¦¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±ÈÖÁÈ¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤ò·«¤ê