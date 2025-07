バンダイスピリッツは、『エヴァンゲリオン』より「METAL BUILD エヴァンゲリオン2号機 30th with the spear of Cassius」(35,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年7月18日16時より予約受け付けが開始となり、2026年5月発送予定。2026年5月発送予定「METAL BUILD エヴァンゲリオン2号機 30th with the spear of Cassius」(35,200円)『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念