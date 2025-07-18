À¤³¦¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤¿¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡ÚÂè22²ó¡Û¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥é¥¤¥«¡¼¥ë¥È¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥ó¤Ë¤ÏÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÏÉ¤Å¤«¤ß¤Ë¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¸½¤ì¤ë¡£Áª¤Ð¤ì¤·¼Ô¤Ë¤·¤«¤Ç¤­¤Ê¤¤¡ÖËâË¡¤ò¤«¤±¤¿¡×½Ö´Ö¤À¡£À¤³¦¤òÌ¥Î»¤·¤¿¸Åº£ÅìÀ¾¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤ò¡¢¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡Ù½éÂåÊÔ½¸Ä¹¤ÎÇôÃ«½¨¼ù»á¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¡£Âè22²ó¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¸å´ü¡Á1990Ç¯ÂåÁ°´ü¤Ë¥ß¥é¥ó¤Ç°ì»þ