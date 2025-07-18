·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù¤è¤ê¡¢ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤ÈËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¼çÂê²Î¤ÏOfficialÉ¦ÃËdism¤Î½ñ¤­²¼¤í¤·ºÇ¿·¶Ê¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛOfficialÉ¦ÃËdism¤Î¿·¶Ê¼çÂê²ÎÆþ¤ê·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡ÙËÜÍ½¹ðµûË­¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¤ÎÌ¡²èÏ¢ºÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò¥¢¥Ë¥á²½¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢Î¦¾å¶¥µ»¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¡Ö100m¡×¤È¤¤¤¦10ÉÃ¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤°ì½Ö¤Îµ±¤­¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Î¶¸µ¤¤È¾ðÇ®¤òÉÁ¤¯¡£À¼¤Î½Ð±é¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤­Â­¤ÎÂ®¤¤¡ÈºÍÇ½