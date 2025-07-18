◇第107回全国高校野球選手権福岡大会４回戦九州国際大付8-1八女（2025年7月17日光陵グリーン）第107回全国高校野球選手権大会（8月5日開幕、甲子園）の地方大会が17日、各地で行われた。福岡大会は4回戦8試合が行われ、ベスト16が決まった。“スーパー1年生候補”が片りんを見せた。九州国際大付の3番・岩見輝晟（らいせ＝1年）は進路を選ぶ際に40校以上の中から地元に残った左打者。1メートル87、78キロの体格はスケー
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 田中圭 米ポーカー大会に出場か
- 2. 石破首相 太田光にイライラ連発
- 3. 真美子夫人のピアスに店員が驚き
- 4. 「母が僕の子を出産」息子が告白
- 5. 「死体を煮ている」読解力の惨状
- 6. 20分で退店しろと圧…韓の飲食店
- 7. 「同感」娘を信じてくれた担任
- 8. 修正忘れ? 長濱ねるの写真集注目
- 9. なぎこさん訃報発表 弟が尽力か
- 10. 遠野なぎこさん死去 死因も説明
- 1. 「死体を煮ている」読解力の惨状
- 2. 娘に準強姦か「嫌がる様子なし」
- 3. 自閉症協会 参政党の主張を批判
- 4. 参政党に「政治とカネ」問題浮上
- 5. 北海道クマ駆除 またも苦情殺到
- 6. 尿意消える? ボンタンアメ大人気
- 7. 娘の呼吸器を外し殺害 執行猶予
- 8. 女児盗撮目的で侵入か 教諭逮捕
- 9. 3カ月監禁され暴行被害 男性重傷
- 10. 「セブン一強時代」崩れた舞台裏
- 1. こども相まさかの失言 批判殺到
- 2. 神谷氏「チョンだ」発言し訂正
- 3. 麻生太郎氏「立憲共産党」に言及
- 4. 山本太郎氏のお辞儀に嫌悪感続出
- 5. 国母が不満「ふざけんな石破」
- 6. 在日インド人「共生」に言及
- 7. SHIDAX創業者 志太勤さん死去
- 8. 参政党 目標20議席に上方修正
- 9. 自民 1人区で3勝29敗の可能性
- 10. 有名私大をFラン呼び 批判に言及
- 1. 20分で退店しろと圧…韓の飲食店
- 2. 米コカ・コーラにサトウキビ砂糖
- 3. ハリポタ女優エマ・ワトソン免停
- 4. キスカムで米大物CEOの不倫発覚
- 5. 韓で粗悪品 大規模リコール命令
- 6. 印墜落事故 機長スイッチ切断か
- 7. コニー・フランシスさん死去 米
- 8. 有名僧侶9人と性的関係 タイ衝撃
- 9. イラン選手団 性暴行で4人拘束
- 10. ガザ唯一の教会が被害 イは謝罪
- 1. 高田馬場 中国化急速の驚き事情
- 2. 百田氏の容姿言及 深刻な構造
- 3. エアコン25度→27度 節約を試算
- 4. 三木谷氏が緊急速報 社員休暇に
- 5. 増えゆく残高 68歳女性の苦しみ
- 6. 定年後 年金減額の収入ラインは
- 7. 夏バテに鰻 日本人にはNGだった
- 8. 悪気なく疲弊させる 会話の3大NG
- 9. 闇バイト「バカな日本人使え」
- 10. 「年金だけ無理」老後資金の現実
- 1. uber配達員が声掛け 女性客恐怖
- 2. ソフバン 事務手数料を鬼値上げ
- 3. Uber運営の嫌がらせ? 配達員激怒
- 4. 「Xperia 1 VII」無償で製品交換
- 5. 配達員分析 出前館が赤字転落
- 6. 僕はポータブルSSDのおかげでiPhone 16を安く済ませることができました
- 7. ベタベタ前髪 油取り紙で元通り
- 8. 重さ100g? TikTokの新ARゴーグル
- 9. 生成AIパスポート試験の受験者数が1万人を突破、合格率は77％ GUGA
- 10. Kindle本が最大80％OFF 今日まで
- 11. 自炊が嫌な日に カップ麺53%オフ
- 12. “カップル成立率”は5割…40代以上向け「婚活バスツアー」が盛況。「交流を図りやすくする」仕組みが大きな付加価値に
- 13. iPhone 8のカメラで60fpsの4Kムービーを試し撮り！スマホゲームは縮小傾向、e-Sportsが盛り上がりを見せた「東京ゲームショウ2017」を写真と動画で振り返る【レポート】
- 14. TOPPANエッジ、相続手続きをオンライン化するサービス「オンライン相続受付WEB」提供
- 15. Apple Watch Series 10が17%OFF
- 16. 身体的制約を持つ人が分身ロボットで競う「リモートスポーツ大会」決勝戦を8月24日開催 体育は見学だった参加者がチームプレー体験に歓喜
- 17. ソニーの新作コンデジ「RX1R III」：貯金したいなら触れちゃダメ
- 18. 新宿マウスコンピューターで訊く！ 1周年記念セールで特価PC並ぶ、人気は店舗限定モデルだが在庫限り
- 19. エイプリルフール便乗? 掲載紹介
- 20. iPhone 17の発表 9月9日〜10日か
- 1. 真美子夫人のピアスに店員が驚き
- 2. 大谷翔平への「毒舌祝福」が波紋
- 3. 大谷 マットレスを無償提供へ
- 4. ジーター氏の大谷への評価が物議
- 5. 大谷の才能に「信じられない」
- 6. 成層圏落下成功 ジャンパー死去
- 7. 巨人、柳裕也と山岡泰輔を獲得か
- 8. 高校野球 6球団スカウトが視察
- 9. 真美子さん モデルとしての表情
- 10. 大胆 真美子夫人の背中くぎ付け
- 1. 田中圭 米ポーカー大会に出場か
- 2. 石破首相 太田光にイライラ連発
- 3. 修正忘れ? 長濱ねるの写真集注目
- 4. 遠野なぎこさん死去 死因も説明
- 5. なぎこさん訃報発表 弟が尽力か
- 6. 田中圭 永野芽郁と密会の可能性
- 7. 青木香奈子 17歳上社長と交際か
- 8. 中学生記者が暴いた 候補者の闇
- 9. 上田晋也 5文字で田舎者とバレる
- 10. 木ドラ初回SP 豪華俳優陣に驚き
- 1. 90歳女性が「現金主義」貫くワケ
- 2. 手放しNG「大当たり男性」の特徴
- 3. 水筒の中乾かぬ 無印で解決
- 4. 見知らぬ夫婦の優しさに触れる
- 5. 「何度買ったか」美容通選ぶ名品
- 6. 芸歴1年でブレイク 当時を明かす
- 7. キャンメイク2025年秋新作｜クリーミータッチライナーからシアーな粘膜カラーが登場♡全3品をレビュー
- 8. 豊胸でCカップに 彼の言葉に絶句
- 9. 妻が不倫? 確実に見抜く方法6選
- 10. カルディで全品10％オフセール