◇第107回全国高校野球選手権福岡大会４回戦九州国際大付8-1八女（2025年7月17日光陵グリーン）第107回全国高校野球選手権大会（8月5日開幕、甲子園）の地方大会が17日、各地で行われた。福岡大会は4回戦8試合が行われ、ベスト16が決まった。“スーパー1年生候補”が片りんを見せた。九州国際大付の3番・岩見輝晟（らいせ＝1年）は進路を選ぶ際に40校以上の中から地元に残った左打者。1メートル87、78キロの体格はスケー