沖縄出身の５人組ロックバンド「ＯＲＡＮＧＥＲＡＮＧＥ」がＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＡＫＥ」に初登場し、夏ソングの定番「イケナイ太陽」を一発撮りパフォーマンスしたことが１７日、分かった。１８日午後１０時に公開される。ＯＲＡＮＧＥＲＡＮＧＥが登場するのは「ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＡＫＥ」の第５７０回。一発撮りで披露した「イケナイ太陽」は、ドラマ「花ざかりの君たちへ〜イケメン