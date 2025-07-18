¡Ú¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¶¦Æ±¡ÛÀ¤³¦Î¦Ï¢¤ÎÆÈÎ©´Æ»ëÉôÌç¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥°¥ê¥Æ¥£¡¼¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÊAIU¡Ë¡×¤Ï17Æü¡¢½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÀ¤³¦µ­Ï¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î¥ë¡¼¥¹¡¦¥Á¥§¥×¥ó¥²¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ê¥±¥Ë¥¢¡Ë¤¬¶Ø»ßÌôÊª¤ÎÍÛÀ­È¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»ÃÄêÅª¤Ê»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤ò²Ê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯10·î¤Î¥·¥«¥´¡¦¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç2»þ´Ö9Ê¬56ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢½÷»Ò¤Ç½é¤á¤Æ2»þ´Ö10Ê¬¤ÎÊÉ¤òÇË¤Ã¤¿¡£