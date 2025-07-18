±Ç²è¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡Ù¤Î¸ø³«¤òµ­Ç°¤·¡¢¥¢ー¥È¥­¥ã¥ó¥Ç¥£ÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ñ¥Ñ¥Ö¥Ö¥ì¡×¤«¤é¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥·¥êー¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª¶²Îµ¤ÎDNA¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¤ä¡¢¥í¥Þ¥ó¤¢¤Õ¤ì¤ëàèàá¥í¥ê¥Ý¥Ã¥×¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÎ¦¡¦³¤¡¦¶õ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥°¥ß¤Þ¤Ç¡¢±Ç²è¤ÎÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£´Å¤¯¤Æ¥É¥­¥É¥­♡¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤ÎËÁ¸±¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¶²Îµ¤Î¥í¥Þ¥ó¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¸ÂÄê¥­¥ã¥ó