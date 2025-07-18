¶âÏÉ´ú¤í¶ÌÎµ´ú¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤¬Á°Ç¯ÅÙÍ¥¾¡¹»¤òË¬Ìä¤¹¤ëÆÃÊÌÆ°²è¤ò¸ø³«Ãæ¡£·ê°æÎ´¾­¤µ¤ó¤Ï¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Îºë¶Ì±É¹â¹»¤ÈËÌ¶å½£»Ô¤Î·É°¦¹â¹»¤Ø¡¢º´Æ£¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤ÏÊ¡²¬»Ô¤ÎÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¹â¹»¤Èº´²ì»Ô¤ÎÎ¶Ã«¹â¹»¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢´ÆÆÄ¤ÈÁª¼ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£Âç²ñ¤ÎÌÜÉ¸¤ä°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÆÃÄ§¤äÂç²ñ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò?¼èºà?¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤ÏÀ¾¥¹¥ÝWEB OTTO!¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«Ãæ¡£¢£·ê°æÎ´¾­¤µ¤óÁ°Ç¯ÅÙÃË»ÒÍ¥¾¡¹»