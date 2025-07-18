BAND-MAID¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅí¸»°Åµ´¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¶Ê¡ÖWhat is justice?¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢Æ±¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥ê¥ê¡¼¥¹Á°¤Ë¤ÏÀÖ¤¤ÇØ·Ê¤ËKANAMI¡ÊGt.¡Ë¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡ØÅí¸»°Åµ´¡Ù¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ìÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªËÜÊÔ¤Ç¤ÏBAND-MAID¤Î¥Ï¡¼¥É¤Ê±éÁÕ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡ÖÀµµÁ¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·ÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê±ÇÁü