£±£¶Æü¡¢Àª¤¤¤è¤¯Î®¤ì¤ë²«²Ì¼ùßÆÉÛ¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢°Â½ç¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Æ«Î¼¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò°Â½ç7·î17Æü¡Û²Æ¤Î´Ñ¸÷¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿Ãæ¹ñµ®½£¾Ê°Â½ç»Ô¤Î²«²Ì¼ùßÆÉÛÉ÷·Ê¶è¤Ç¡¢Àª¤¤¤è¤¯Î®¤ì¤ëÂì¤ËÆú¤¬¤«¤«¤ê¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡££±£¶Æü¡¢²«²Ì¼ùßÆÉÛ¤òÄ¯¤á¤ë´Ñ¸÷µÒ¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢°Â½ç¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Æ«Î¼¡Ë£±£¶Æü¡¢²«²Ì¼ùßÆÉÛÉ÷·Ê¶è¤Ç»£±Æ¤ò³Ú¤·¤à´Ñ¸÷µÒ¡£¡Ê°Â½ç¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Æ«Î¼¡Ë£±£¶Æü¡¢Àª¤¤¤è¤¯Î®¤ì¤ë²«²Ì¼ùßÆÉÛ¡£