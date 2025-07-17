King&Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷»÷¤Î¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬Èþ¿Í¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤ÎÎø°¦¤Ë¡ÖËÍ¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤­¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÇÁ¤«¤»¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û±ÊÀ¥Î÷»÷¤Î¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÈÈþ¿Í¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¿åÃå»Ñ¾ï²Æ¤Î³Ú±à¡¦¥Õ¥£¥¸¡¼¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿°µÅÝÅª¤ÊÆùÂÎÈþ¤ò»ý¤Ä¿åÃå»Ñ¤ÎÈþÃËÈþ½÷¤¬¡¢2¤Ä¤ÎÅç¡ØIsland Blue¡Ù¤È¡ØIsland Pink¡Ù¤òÉñÂæ¤ËÅç´Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤êËèÆü¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡ÊÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡Ë¡É¤·¤ÆÎø°¦¤·¤Æ¤¤