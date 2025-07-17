¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2¡½2¥í¥Ã¥Æ¡Ê17Æü¡¢ËÌ¶å½£¡Ë¡á±«Å·¥³¡¼¥ë¥É¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï±«¤ÎÃæ¤Î°ìÀï¤ò°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£»î¹ç³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÍëÌÄ¤¬¶Á¤¯Ãæ¤Ç¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3²ó½ªÎ»¸å¤Ë65Ê¬´Ö¤ÎÃæÃÇ¤ò¶´¤ó¤Ç»î¹ç¤ÏºÆ³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢4ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿6²óÅÓÃæ¤ËºÆ¤Ó±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ2ÅÙÌÜ¤ÎÃæÃÇ¡£¤½¤Î¸å¡¢¼ç¿³¤«¤é±«Å·¥³¡¼¥ë¥É¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£Ãæ·ø¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼þÅìÍ¤µþ¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¤Ã¤¹¤è¡£¡Ê¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤«¤éÍë¤Ï¡Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£5²ó¤Ë¤Ï±¦Á°ÂÇ¤Ç