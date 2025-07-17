Ç®ÂÓÄãµ¤°µ a ¡Ú²èÁü¡Ûº£¸å¤ÎÅ·µ¤ 7·î17Æü19»þ5Ê¬È¯É½µ¤¾ÝÄ£ 17Æü18»þ¤Î¼Â¶·¼ïÊÌ    Ç®ÂÓÄãµ¤°µÂç¤­¤µ    -¶¯¤µ    -Â¸ºßÃÏ°è    ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅìÃæ¿´°ÌÃÖ    ËÌ°Þ15ÅÙ20Ê¬ (15.3ÅÙ)Åì·Ð126ÅÙ35Ê¬ (126.6ÅÙ)¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ËÌÀ¾ 15 km/h (7 kt)Ãæ¿´µ¤°µ    1000 hPaºÇÂçÉ÷Â®    15 m/s (30 kt