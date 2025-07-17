¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥ä¥¯¥ë¥È£³¡½£²µð¿Í¡Ê£±£·Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ëµð¿Í¡¦´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¤¬ÄÌ»»£±£°£¸£·»Íµå¤Ç¡¢Æ±£±£°£¸£¶»Íµå¤ÎÎ©Ï²ÏÂµÁ¤òÈ´¤¤¤Æ¥×¥íÌîµåÎòÂå£±£±°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö£±ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡££´²ó£²»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤È£¹²ó£±»à°ìÎÝ¤Ç»Íµå¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç£²»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢£²²ó¤Ë¤ÏÀèÀ©ÆóÎÝÂÇ¡¢£·²ó¤Ë¤Ï±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·×£´½ÐÎÝ¤ÈÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£