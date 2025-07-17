Êª²Á¹â¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÆÀ¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡£°ìÊý¤Ç¡¢À©ÅÙ²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï³ÚÅ·¤ä¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¤Ê¤É¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡×¤¬½ªÎ»Í½Äê¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï»ÄÇ°¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À©ÅÙ¤ÎËÜ¼Á¤ò²¡¤µ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â½½Ê¬¤ªÆÀ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢10·î°Ê¹ß¤â¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¡¢´óÉÕÀè¤ÎÁª¤ÓÊý¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¥é¥ó¥­