Âè173²ó³©Àî¾Þ¡¦Ä¾ÌÚ¾Þ¤ÎÁª¹Í²ñ¤¬16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢³©Àî¾Þ¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¤È¤â¤Ë¡Ø³ºÅöºî¤Ê¤·¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áª¹Í·ë²Ì¤ÎÈ¯É½¸å¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ëµþ¶Ë²ÆÉ§¤µ¤ó¤¬¡Ø³ºÅöºî¤Ê¤·¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£¡Ø³ºÅöºî¤Ê¤·¡Ù³©Àî¾Þ¤Ï14Ç¯¤Ö¤ê¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¤ÏÌó19Ç¯¤Ö¤êÁª¹Í²ñ¤Ï¡¢½ãÊ¸³Ø¤ÎÃæ¡¦Ã»ÊÔºîÉÊ¤ËÂ£¤é¤ì¤ë³©Àî¾Þ¤ÎÈ¯É½¤¬Àè¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Ø³ºÅöºî¤Ê¤·¡Ù¤ÎÊ¸»ú¤¬Ä¥¤ê½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ì¥´¥ê¡¼¡¦¥±¥º¥Ê¥¸¥ã¥Ã¥È¤µ¤ó¤Î¡Ø¥È¥é¥¸¥§¥¯¥È¥ê¡¼