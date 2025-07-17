Google»±²¼¤Î¼«Æ°±¿Å¾³«È¯´ë¶È¡ÖWaymo¡×¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥Ü¥ê¥¹¡¦¥½¥Õ¥Þ¥ó»á¤¬¡¢·úÀß¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡ÖBedrock Robotics¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Æ°±¿Å¾¤Îµ»½Ñ¤ò·úÀßµ¡³£¤Ë±þÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Bedrock Roboticshttps://bedrockrobotics.com/news/introducing-bedrock-roboticsEx-Waymo engineers launch Bedrock Robotics with $80M to automate construction | TechCrunchhttps://tech