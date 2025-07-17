º£·î12Æü¡¢°ñ¾ë¸©²ÏÆâÄ®¤Î½»Âð¤Ç¼ó¤äÊ¢¤ËÊ£¿ô¤Î»É¤·½ý¤¬¤¢¤ëÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤¬¤ß¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÊó¾©¶â¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ïº£·î12Æü¡¢°ñ¾ë¸©²ÏÆâÄ®¤Î½»Âð¤Ç¡¢¼ó¤äÊ¢¤ËÊ£¿ô¤Î»É¤·½ý¤¬¤¢¤ë½»¿Í¤Îº¬ËÜ¿Î¤µ¤ó¡Ê73¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬¤ß¤Ä¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Î·Ù»¡¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢½ý¤ÏÆâÂ¡¤äðôÆ°Ì®¤ËÃ£¤¹¤ë¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿È¯¸«»þ¡¢°äÂÎ¤Ë¤ÏÌÓÉÛ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º¬ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£·î1Æü