¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È£³¡Ý£²µð¿Í¡×¡Ê£±£·Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ëµð¿Í¤ÏÄËº¨¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ç¼Ú¶â£±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¼¹Ç°ºÓÇÛ¤Ï¾¡Íø¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±¡Ý£±¤ÎÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÀä¹¥µ¡¡£¤³¤³¤Ç£µÈÖ¡¦Àô¸ý¤Ï½éµå¡¢£²µåÌÜ¤È¥Ð¥ó¥È¤ò¥Õ¥¡¥¦¥ë¤·¡¢£±µå¥Ü¡¼¥ë¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢£´µåÌÜ¤â¥Ð¥ó¥È¤ò¥Õ¥¡¥¦¥ë¡££³¥Ð¥ó¥È¼ºÇÔ¤ÇÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¤ÖÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢»°²ó¤Î¹¶·â¤¬ÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ë¤ÈÀô¸ý¤òÄ¨È³¸òÂå¡£Í··â¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤ËÌçÏÆ¤òÆþ