¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à16ºÐ¤ÎÌ¼¤¬¸òºÝÁê¼ê¤È¤·¤Æ¼«Âð¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢½Î¤ÎÀèÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê°¢Á³¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Å¸³«¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤¬¡ØÌ¼¤ò¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤¹¤ëÀèÀ¸¡Ù¡Ê¤Î¤àµÈ¡§Ãø¡¢ÀÆÆ£¾Ï²Â À¾Àî¸ý±ÝËÜ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Éû±¡Ä¹¡§´Æ½¤/KADOKAWA¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£É×¤È¤ÏÁá¤¯¤ËÎ¥º§¡£Ì¼¤ò½÷¼ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç°é¤Æ¤Æ¤­¤¿¥·¥ó¥Þ¥Þ¡¦¿¿Èþ¡£¿Ê³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦Ì¼¡¦¾®½Õ¤ÎÀ®ÀÓ¤¬Íî¤Á»Ï¤á¡¢½ÎÄÌ¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¾®½Õ¤Î¾®³ØÀ¸»þÂå¤ËÉûÃ´Ç¤¤À¤Ã¤¿¿¹ÀèÀ¸