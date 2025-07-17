ÇÐÍ¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤È¿å¾å¹±»Ê¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù(8·î29Æü¸ø³«)¤Î´í¸±¤Êµ¤ÇÛÉº¤¦¿·¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Â¼Ì±Ç²èÈÇ¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Î´í¸±¤Êµ¤ÇÛÉº¤¦¿·¤¿¤Ê¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤Ë²û¤«¤·¤µ¤Ç°î¤ì¤ë³¹¡¦¶åÎ¶¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¤È¤·¤ÆÆø¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¹©Æ£(¿å¾å¹±»Ê)¤ÈÎá»Ò(µÈ²¬Î¤ÈÁ)¤Î»Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ëËÜ±ÇÁü¡£ÀèÇÚ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ë¹©Æ£¤ØÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ëÎá»Ò¡¢¸ß¤¤¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æó¿Í