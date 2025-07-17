¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤Ï¡¢2025Ç¯7·î18Æü¤«¤é¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§&Ãã¡×¤ò¥¤¥ª¥óÁêÌÏ¸¶¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼Æâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥óµ­Ç°¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤â¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤ªÃã¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¤¢¤Æ¤¿¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§&Ãã¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢¥¤¥ª¥óÁêÌÏ¸¶¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼Æâ¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤È¥¢¥¸¥¢¤Î"¤ªÃã"¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤à¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¡¢¹á¤ê¡¦Ì£¤ï¤¤¡¦¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò