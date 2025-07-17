¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¹­Åç ¡¼ DeNA¡Ê7·î17Æü¡¿¹­Åç¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤è¡Ä¿·°æ´ÆÆÄ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô»Ï½ªÌÜ¤Î³Ð¤á¤ë¤è¤¦¤Ê°ìÈ¯¤Ë»Ø´ø´±¤âÂç´î¤Ó¤À¡£¸½ºß¥»¡¦¥ê¡¼¥°4°Ì¤Î¹­Åç¤Ï3°Ì¤ÎDeNA¤È¤Î3Ï¢ÀïºÇ½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£±«¤Ë¤è¤ëÌó1»þ´Ö19Ê¬¤ÎÃæÃÇ¤ò·Ð¤Æ·Þ¤¨¤¿2²ó¡¢¥â¥ó¥Æ¥íÆâÌî¼ê¤¬Êü¤Ã¤¿ÀèÀ©¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÇÂç´î¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·°æµ®¹­´ÆÆÄ¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ß±«¤Ë¤è¤ë1»þ´Ö¶á¤¤ÃæÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¡¢2²óÎ¢¤Î¹­Åç¤Î¹¶·â¤Ï4