¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÈ¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À½Â¤À¤³¦ºÇÂç¼ê¡¢ÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë¤Îò²Å¯²È¡Ê¤®¤Æ¤Ä¤«¡ËÆ¡»öÄ¹¡Ê²ñÄ¹¡Ë·óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Åê»ñ²È¸þ¤±¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ç¡¢·§ËÜÂè2¹©¾ì¤ÏÇ¯Æâ¤ËÃå¹©¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ãå¹©»þ´ü¤Ï¸½ÃÏ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¾õ¶·¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£Æ±¹©¾ì¤ÏÅö½é¡¢º£Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤ËÃå¹©Í½Äê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£6·î¤Ë¤Ïò²»á¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ç¿¼¹ï²½¤¹¤ë¸òÄÌ½ÂÂÚ¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤ä¤äÃÙ¤é¤»¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£