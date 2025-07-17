º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤´¤ó¤Ë¤ã¤ó¤º¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¥­ー¥Û¥ë¥Àー¤ò¼è¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÜ¤ëÇ­¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¡£Åê¹Æ¤Ï¡¢TikTok¤Ë¤Æ19Ëü²ó°Ê¾å¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤è¤Ã¤Ý¤Éµ¤¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Í～¡×¡ÖÅÜ¤Ã¤Æ¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÚÆ°²è¡§¥­ー¥Û¥ë¥Àー¤ò¼è¤êÊÖ¤½¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¡ØÉáÃÊ¤ÏÍ¥¤·¤¤Ç­¡Ù¤¬¡Ä¡Û Í¥ÃË¤Î¥È¥é¤¯¤ó¤¬É¿ÊÑ¡ª¡© TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤´¤ó¤Ë¤ã