¿ÀÆ¸¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¥¤¥¸¥ã¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âÂ¸ºß¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÂ¸ºß¤À¡£¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¤Ï15ºÐ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¢¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤Ï¤¤¤º¤ì¤â17ºÐ¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëµ©Âå¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¤Ç¤¢¤ë¾®Ìî¿­Æó¤â18ºÐ¤Ç1998Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹WÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤âÂ¿¤¯¤Î¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¥¤¥¸¥ã¡¼¤¬³Æ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿