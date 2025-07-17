Ãæ²°Éß¶Ñ¡Ø¤ï¤«¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤È¸þ¤­¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¡Ù¡ÊÃÞËà½ñË¼¡¿2024Ç¯2·î´©¡Ë¤¬2025Ç¯¤ÎÃæ³ØÆþ»î¤Î¹ñ¸ì¤ÇºÇ¤â½ÐÂê¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÊÆüÇ½¸¦Ä´¤Ù¡Ë¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤ï¤«¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤È¸þ¤­¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¡Ù¡ÊÃÞËà½ñË¼¡Ë½ñ±Æ¤ò¸«¤ë ¡Ø¤ï¤«¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤È¸þ¤­¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¡Ù¤Ï2025Ç¯¡¢¹ÃÍÛ³Ø±¡Ãæ³Ø¹»¤äÅìÂç»û³Ø±àÃæ³Ø¹»¡¢»ÔÀîÃæ³Ø¹»¡¢»ÍÅ·²¦»ûÃæ³Ø¹»¤Ê¤É¡¢Á´¹ñÌó52¹»¤ÎÃæ³Ø¹»Æþ»î¤Ç½ÐÂê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ËÜºî¤ÏÀ¸Êª³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÃæ²°