¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Êª²Á¹â¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºòº£¡¢¿©Èñ¤òÀáÌó¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢MASA(¹Ò¶õ±§Ãè¡¦·³»ö)(@masa_0083)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£ ºÇ¸å¤Ë·ë¶É¡Ä ÌµÀ­¤ËÃæ²ÚÎÁÍý¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë»þ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Á¥ãー¥Ï¥ó¡¢¥éー¥á¥ó¡¢ñ­»Ò¡ÄÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ª¤Ê¤«¤¬¶õ¤¤¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ëMASA(¹Ò¶õ±§Ãè¡¦·³»ö)¤µ¤ó¤Î¥Á¥ãー¥Ï¥ó