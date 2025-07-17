7·î20ÆüÅê³«É¼¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤¬ºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÎÁÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬Â³¤¯¥¹ー¥Ñー¡£¤½¤·¤Æ¸¶ºàÎÁÈñ¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë°û¿©¶È¤äÀ½Â¤¶È¤¬À¯¼£¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡£ Êª²Á¹â¤Î¡ÈºÇÁ°Àþ¡É¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È ¿©ÎÁÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ë¡¢¥³¥á²Á³Ê¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¡£ÍÍ¡¹¤ÊÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿Êª²Á¹â¤ÎºÇÁ°Àþ¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡£ 7·î¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤ÏµîÇ¯¤Î5ÇÜ°Ê¾å¤Ë ¸Þ