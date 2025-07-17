¡ÚÂæËÌ¶¦Æ±¡ÛÈ¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À¸»º¤ÎÀ¤³¦ºÇÂç¼ê¡¢ÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë¤¬17Æü¡¢2025Ç¯4¡Á6·î´ü·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ38.6¡óÁý¤Î9337²¯ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó4Ãû7Àé²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢½ãÍø±×¤Ï60.7¡óÁý¤Î3982²¯ÂæÏÑ¸µ¤À¤Ã¤¿¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë´ØÏ¢¤Î¹¥Ä´¤¬Â³¤¤¤¿¡£Çä¾å¹â¡¢½ãÍø±×¤È¤â»ÍÈ¾´ü¥Ù¡¼¥¹¤Ç²áµîºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£Áý¼ýÁý±×¤Ï6»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£25Ç¯ÄÌÇ¯¤ÎÇä¾å¹â¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢Á°Ç¯Èæ¤Î¿­¤ÓÎ¨¤ò20¡óÂæÈ¾¤Ð¤«¤éÌó30¡ó¤Ø¤È°ú