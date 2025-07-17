¥â¡¼¥ê¡¼¡¦¥¤¥§¥¹¥È¥óÀ¸ÃÂ80¼þÇ¯µ­Ç°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØLife¡Çs A Joy! Life Goes On!!¡Ù ¥â¡¼¥ê¡¼¡¦¥¤¥§¥¹¥È¥óÀ¸ÃÂ80¼þÇ¯µ­Ç°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØLife¡Çs A Joy! Life Goes On!!¡Ù¡Áwith 20years of Gratitude from Umeda Arts Theater¡Á¤¬¡¢7·î19Æü¡¢20Æü¤ËÅìµþ¡¦Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA¡¢7·î26Æü¡¢27Æü¤ËÂçºå¡¦ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤ÏÂçºå¡¦ÇßÅÄ¤Ë·à¾ì¤ò½êÍ­¤·¡¢Åìµþ¤Ç¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤òÀ©ºî¡¦¾å±é