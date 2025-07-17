¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊHST¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿µå¾õÀ±ÃÄ¡ÖNGC 1786¡×¡£¤«¤¸¤­ºÂ¤ÎÊý¸þ¡¢Ìó16Ëü¸÷Ç¯Àè¤Î¡¢Âç¥Þ¥¼¥é¥ó±À¡ÊÂç¥Þ¥¼¥é¥ó¶ä²Ï¡Ë¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µå¾õÀ±ÃÄ¤È¤Ï¡¢¿ôËü¡Á¿ôÉ´Ëü¸Ä¤Î¹±À±¤¬½ÅÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ß¤¤¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤­¡¢µå¾õ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ·ÂÎ¤Î¤³¤È¡£Å·¤ÎÀî¶ä²Ï¤Ç¤ÏÌó150¸Ä¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¢¥ ¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊHST¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿Âç¥Þ¥¼¥é¥ó±À¤Îµå¾õÀ±ÃÄ¡ÖNGC 1786¡×¡ÊCredit: ESA/Hubble & NASA, M. Monelli; Ackno