Åí·î¤Ê¤·¤³¤¬¡¢7·î11ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡×¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤¬6Ëç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ Åí·î¤Ê¤·¤³¡Ö¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡× Åí·î¤Ê¤·¤³¡Ö¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡× Åí·î¤Ê¤·¤³¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ø¤ª¤Ï¥¹¥¿¡Ù¤Ë¶âÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢¶âÍËÆüÆâ¤Î¡Ö¤Ê¤·¤³¤È¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¤Î¡ª¥¢¥Ë¥Ý¥±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¼«¿È¤¬Âç¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Î´ë²è¤òÃ´Åö¡£¤Þ¤¿¡¢MBS/TBS¥É¥é¥Þ