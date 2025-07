ASPが、キャリア初の海外ツアー<ASP in the UK Tour>の詳細を発表した。 2025年6月、ロンドン・カムデンの地下ライブハウス「The Underworld」にて開催された<WACK in the U.K vol.6>で発表された、キャリア初となる海外ツアー<ASP in the U.K Tour>。 これまでの<ASP in the U.K Tour>では訪れることのなかったロンドン以外のブリストルとマンチェスターでのライブも開催し、ASPとしての新たな挑戦となっている。 また、