¡Ö1ÆüÊ¬¤Î¥«¥ë¥·¥¦¥à¡õ¥Ó¥¿¥ß¥óD Æ¦Æý°ûÎÁ ¥Ð¥Ê¥Ê 200ml¡×¥Þ¥ë¥µ¥ó¥¢¥¤¤Ï¡¢ÉÔÂ­¤·¤¬¤Á¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤òÆ¦Æý¤Ç¼ê·Ú¤ËÀÝ¼è¤Ç¤­¤ë¡Ö1ÆüÊ¬¤Î¥«¥ë¥·¥¦¥à¡õ¥Ó¥¿¥ß¥óD Æ¦Æý°ûÎÁ ¥Ð¥Ê¥Ê 200ml¡×¡Ê¡Ö1ÆüÊ¬¤Î¥«¥ë¥·¥¦¥à¡õ¥Ó¥¿¥ß¥óD Æ¦Æý°ûÎÁ ¥Ð¥Ê¥Ê 200ml¡×¤Ë¤Ï¡¢±ÉÍÜÁÇÅùÉ½¼¨´ð½àÃÍ2020Ç¯ÈÇ¡Ê18ºÐ°Ê¾å¡¢´ð½àÇ®ÎÌ2200kcal¡Ë¤Ë¤è¤ë1ÆüÅö¤¿¤ê¤ÎÀÝ¼èÌÜÉ¸ÎÌ680mg¤Î110¡ó¤È¤Ê¤ë748mg¤Î¥«¥ë¥·¥¦¥à¤È¡¢1ÆüÅö¤¿¤ê¤ÎÀÝ¼èÌÜÉ¸ÎÌ5.5¦Ìg¤Î125¡ó¤È¤Ê¤ë6.9¦Ìg¤Î¥Ó