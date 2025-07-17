¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢ºî¼Ô¡¦ÊÆµ±RIN(@kirigirisrin)¤µ¤ó¤¬Åö»þÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤È¤Î·ëº§¤¬·è¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¥¯¥»¤Î¶¯¤¤Áê¼ê¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¤»¤¤¤ÇÇËÃÌ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤Ç¤­¤´¤È¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îø¿Í¤Î¿Æ¤Ë²ñ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸òºÝ¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â·ëº§¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤â½éÂÐÌÌ¤È¤Ê¤ë¤È¤½¤Î¥É¥­¥É¥­´¶¤ÏÂ¾¤Î²¿¤Ë¤âÎã¤¨¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Îø¿Í¤Î¿Æ¤Ë¤Ï¤Ç¤­¤ì¤Ð¡Ö¤è¤¯»×¤ï¤ì¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¤½¤¦¤È¤Ð¤«¤ê