¹­Åç¡½DeNAÀï17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥íÌîµå¡¦¹­Åç¡½DeNAÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ï¹ß±«¤Î¤¿¤á2²ó¤ËÃæÃÇ¡£ºÆ³«¤òÂÔ¤Ä¹­Åç¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¡È³°¹ñ¿Í¥­¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡É¤¬½Ð¸½¤·¤¿¡£¥Î¥ê¥Î¥ê¤Î»Ñ¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2²ó¤Ë±«¤ÇÃæÃÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£¹­Åç¥Ù¥ó¥Á¤Ë¡¢¥­¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎËÉ¶ñ¤ò¤Ä¤±¤¿É¦ÌÌ¤ÎÃË¤¬¸½¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤À¡£ËÉ¶ñ¤Ë¤Ï¡Ö27¡×¤Î¿ô»ú¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ðòß·ÍãÊá¼ê¤Î¤â¤Î¤òÇÒ¼Ú¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¥µ¥¤¥ó¤ò