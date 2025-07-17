¾å´ØÄ®¤ÇÎ©ÃÏ²ÄÇ½À­Ä´ºº¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼þËÉÂçÅçÄ®µÄ²ñ¤Ë¤Ï½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¤òµá¤á¤ëÀÁ´ê¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£17Æü¡¢ÀÁ´ê¤Î¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ìµÄ°÷¤«¤é¤ÏÀâÌÀ²ñ³«ºÅ¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬·ë²Ì¡¢·ÑÂ³¿³ºº¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þËÉÂçÅçÄ®¤Ç¤Ï¤³¤È¤·5·î¡¢¾å´ØÄ®¤Ç¤ÎÃæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß·úÀß·×²è¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë½»Ì±2¿Í¤¬ÀÁ´ê½ñ¤òÄ®µÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÁ´ê¤Ç¤Ï¡¢Ä®Ì±¤¬³Î¤«¤Ê¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë»¿ÈÝ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿ä¿Ê¡¦È¿ÂÐ