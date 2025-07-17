7·î10Æü¤«¤é¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç3Æü´Ö¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿King ¡õ Prince¡Ê¥­¥ó¥×¥ê¡Ë¤Î¥Ä¥¢¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥É¡¼¥à¤«¤é²»¤¬Ï³¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë½÷À­¤¿¤Á¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«4Æü¸å¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶Ã¤¯»öÂÖ¤Ë¡¼¡¼¡£7·î16Æü¡¢¡Ö½÷À­¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡×¤¬Êó¤¸¤¿¥­¥ó¥×¥ê¡¦±ÊÀ¥Î÷¤È½÷Í¥¡¦ÉÍÊÕÈþÇÈ¤Î¤ªÇñ¤Þ¤ê°¦¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÔÆâ¤ÎÅ´ÈÄ¾Æ¤­Å¹¤Ç¥Ç¥£¥Ê¡¼¤òºÑ¤Þ¤»¤¿2¿Í