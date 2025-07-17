Propally¤Ï7·î16Æü¡¢¡ÖÅê»ñ³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤Âå¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï5·î7¡Á14Æü¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á59ºÐ¤ÎÃË½÷1,923Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£´Ø¿´ÁØ¤ÎÀ¤Âå¿ä°Ü(Åê»ñÊýË¡ÊÌ)ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢20¡Á29ºÐ¤ò¡ÖZÀ¤Âå¡×¡¢30¡Á44ºÐ¤ò¡Ö¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¡×¡¢45¡Á54ºÐ¤ò¡ÖÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¡×¡¢55¡Á59ºÐ¤ò¡Ö¥Ð¥Ö¥ëÀ¤Âå¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ÆÅê»ñÊýË¡¤Ë¡Ö¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í(´Ø¿´ÁØ)¡×¤Î³ä¹ç¤òÀ¤Âå¤´¤È¤Ë¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Á´À¤Âå¤Ç³ô¼°Åê»ñ