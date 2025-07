元IZ*ONEのYENAが今秋、<2025 THE YENA SHOW「私はSTAR!」>を開催することが発表となった。 2025年2月の初コンサート<2025 YENA 1ST CONCERT “四角からはじまる異世界!” 旅行 > in Japan>全公演をソールドアウトさせたYENAによる<2025 THE YENA SHOW「私はSTAR!」>は、9月15日に東京・Zepp Haneda、9月17日に大阪・Zepp Nambaで開催されるもの。 2024年9月に韓国リリースされた「NEMONEMO」が各ストリーミングで好セール