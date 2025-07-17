¸µIZ*ONE¤ÎYENA¤¬º£½©¡¢¡ã2025 THE YENA SHOW¡Ö»ä¤ÏSTAR¡ª¡×¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ 2025Ç¯2·î¤Î½é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ã2025 YENA 1ST CONCERT ¡È»Í³Ñ¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë°ÛÀ¤³¦!¡É Î¹¹Ô > in Japan¡äÁ´¸ø±é¤ò¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤µ¤»¤¿YENA¤Ë¤è¤ë¡ã2025 THE YENA SHOW¡Ö»ä¤ÏSTAR¡ª¡×¡ä¤Ï¡¢9·î15Æü¤ËÅìµþ¡¦Zepp Haneda¡¢9·î17Æü¤ËÂçºå¡¦Zepp Namba¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£ 2024Ç¯9·î¤Ë´Ú¹ñ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖNEMONEMO¡×¤¬³Æ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¹¥¥»¡¼¥ë