°ñ¾ë¸©²ÏÆâÄ®¤Ç73ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬¼ó¤ò»É¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤Ë¤ÏÁ´¿È¤ËÌÓÉÛ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ïº£·î12Æü¡¢²ÏÆâÄ®¤Î½»Âð¤Ç½»¿Í¤Îº¬ËÜ¿Î¤µ¤ó¡Ê73¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢º¬ËÜ¤µ¤ó¤Î¼ó¤ä¶»¤Ê¤É¤ËÊ£¿ô¤Î»É¤·½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é·Ù»¡¤¬»¦¿Í»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º¬ËÜ¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤Ï1³¬¤ÎÂæ½ê¤Ç¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»¡´±¤¬¶î¤±