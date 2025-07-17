µÈÀî¹¸»Ê¤µ¤ó¤ÈÉÛÂÞÆÒÂÙ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖCOMPLEX¡×¤Ê¤É¤«¤é¤Î´óÉÕ¶â¡¢¤ª¤è¤½13²¯±ß¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÇ½ÅÐÉü¶½»Ù±ç»ö¶È¡×¤È¤·¤ÆÀÐÀî¸©¤Ï6¤Ä¤Î½õÀ®Àè¤òºÎÂò¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀß¤äÇ½ÅÐ¤ÎÅÁÅý¤ò¼é¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£¸©¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖCOMPLEX¡×¤¬2025Ç¯1·î¤Ë´óÉÕ¤·¤¿¤ª¤è¤½13²¯±ß¤Î´óÉÕ¶â¤ò¡¢Ç½ÅÐ¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á½õÀ®Àè¤ò¸øÊç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÚ¹À ÀÐÀî¸©ÃÎ»ö¡Ö¤¤¤¤°Æ¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡×22Æü¤«¤é2¼¡¸ø