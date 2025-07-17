ÀÑ»»5959km¹âµé¼Ö¤Øµá¤á¤ë¤â¤¦¾¯¤·¤ÎÂ¿ÍÍÀ­¥ì¥¯¥µ¥¹¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡¢¥È¥è¥¿¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï1989Ç¯¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¹âµé¼Ö¤Ø¤ÎÍ×µá¤Ï¿Ê²½¡¦ÊÑ²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û»¸Á³¤Èµ±¤¯³¹¾è¤ê½Å»ë¤ÎSUV¥ì¥¯¥µ¥¹RX¿·¤·¤¤LBX¤ÈNX¡¢LX¤âÁ´122ËçÆüËÜ¤Ç¥È¥è¥¿¡¦¥»¥ë¥·¥ª¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿½éÂåLS400¤Ï¡¢²÷Å¬À­¤ÈÀöÎýÀ­¤ÇÂ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¶¥¹ç¤òÎ¿²ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾åµéÌò°÷¤ò±¿¤Ö¥µ¥ë¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢±¿Å¾¤Î³Ú¤·¤µ¤ÏÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬