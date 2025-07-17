¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤³ÂçÀïÁè¤Ç¤Þ¤Ê¤Ö¡ª¶²Îµ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¡Ê´Æ½¤¡§¥Ý¥Î¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¦¿¿Æé¿¿¡¿KADOKAWA¡Ë¤¬7·î17Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶²Îµ¥¯¥¤¥º¤ò129Ìä¼ýÏ¿¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤³ÂçÀïÁè¤Ç¤Þ¤Ê¤Ö¡ª¶²Îµ¤ÎÀ¤³¦¡Ù ¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤³ÂçÀïÁè¡Ù¤Ï¡¢¥Ý¥Î¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÇÛ¿®¤¹¤ëÎß·×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô1²¯Ä¶¡Ê2025Ç¯7·î¸½ºß¡Ë¤ÎÂç¿Íµ¤¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥²ー¥à¡£ ¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤³ÂçÀïÁè¡Ù¤È³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë³Ø½¬½ñ¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤³ÂçÀïÁè¤Ç¤Þ¤Ê¤Ö¡ª¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎºÇ