»²±¡Áª¼¯»ùÅçÁªµó¶è¤Ï½ªÈ×Àï¤ËÆþ¤ê¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¿äÁ¦¡¦Ìµ½êÂ°¤ÎÈøÄÔÊþ¼Â»á¤¬¥êー¥É¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î±àÅÄ½¤¸÷»á¡¢»²À¯ÅÞ¤ÎËÒÌî½Ó°ì»á¤¬ÄÉ¤¦Å¸³«¡¢NHKÅÞ¤Î»³ËÜµ®Ê¿»á¤Ï¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈøÄÔ»á¤Ï¼«Ì±Á°»²±¡µÄÄ¹¤Î»°½÷¤Ç¡¢ÊÝ¼éÁØ¤Ë¤â¿»Æ©¡£¼«Ì±»Ù»ýÁØ¤ÎÌó2³ä¡¢¸øÌÀ»Ù»ýÁØ¤ÎÌó2³ä¼å¡¢ÌµÅÞÇÉÁØ¤ÎÌó25¡ó¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢±àÅÄ»á¤Ï¼«Ì±¤ÎÁÈ¿¥ÎÏ¤òÇØ·Ê¤ËÀï¤¦¤â¡¢»Ù»ý¤Î¸Ç¤á¤Ë¶ìÀï¡£ËÒÌî»á¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¸ºÀÇ¤òÁÊ¤¨¡¢Æ¯¤­À¹