ソニー音楽財団は、未就学児から入場できる人気クラシック・コンサート・シリーズ「Concert for KIDS」の新企画「Concert for KIDS 〜そらくんといっしょ!〜」を初開催します! ソニー音楽財団「Concert for KIDS 〜そらくんといっしょ!〜」 ソニー音楽財団は、未就学児から入場できる人気クラシック・コンサート・シリーズ「Concert for KIDS」の新企画「Concert for KIDS 〜そらくんといっしょ!〜」を初開催