¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/17¡ÛÅìµþ¡¦¶äºÂ¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¶äºÂ¡×¤Ç¿Íµ¤¥­¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÄØ¤½¤é¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£20Ç¯´ÖÌë¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤ëÈà½÷¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¶²ÉÝ¤À¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û·Ù»¡º»ÂÁ¤ÎÈï³²¤ò·Ð¸³¤·¤¿Îò20Ç¯¥­¥ã¥Ð¾î¢¡¥­¥ã¥¹¥ÈÎò20Ç¯¤ÎÄØ¤½¤é¤È¤Ï¡©18ºÐ¤Î¤È¤­¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤ÆÌë¿¦¤ò»Ï¤á¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï20Ç¯¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¸Ø¤ëÄØ¡£Èþ¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ë°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤È¶¯¤¤¿®Ç°¤ò»ý¤ÄÈà½÷¤Ï¡¢¤É