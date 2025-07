【モデルプレス=2025/07/17】モデルのすみれが16日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】すみれ、小麦肌の美ボディ際立つビキニ姿◆すみれ、海辺でのビキニ姿公開すみれは「Some great shots by the water with this phenomenal duo @kaikiyamanaka x @riosakamoto___ 」と英語でつづり、プロサーファーで写真家の山中海輝氏が撮影した写真を投稿。紫色のビキニを着用して海辺に佇む様子や砂浜