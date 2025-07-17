¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/17¡Û¥â¥Ç¥ë¤Î¤¹¤ß¤ì¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤ß¤ì¡¢¾®ÇþÈ©¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£ºÝÎ©¤Ä¥Ó¥­¥Ë»Ñ¢¡¤¹¤ß¤ì¡¢³¤ÊÕ¤Ç¤Î¥Ó¥­¥Ë»Ñ¸ø³«¤¹¤ß¤ì¤Ï¡ÖSome great shots by the water with this phenomenal duo @kaikiyamanaka x @riosakamoto___ ¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢¥×¥í¥µ¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ç¼Ì¿¿²È¤Î»³Ãæ³¤µ±»á¤¬»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£»ç¿§¤Î¥Ó¥­¥Ë¤òÃåÍÑ¤·¤Æ³¤ÊÕ¤ËÐÊ¤àÍÍ»Ò¤äº½ÉÍ